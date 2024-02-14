Найбільша група серед іноземців. Скільки українських дітей навчаються у Чехії

Нагадаємо, ми писали, скільки українських дітей навчаються у школах Чехії. 77% всіх українських учнів прибули після початку війни.

Також ми розповідали, які особливості вступу до університету у Чехії для українців. Готувати документи абітурієнти починають з січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.