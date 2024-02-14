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Найбільша група серед іноземців. Скільки українських дітей навчаються у Чехії

Фото: Українські учні за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У школах та вищих навчальних закладах Чехії українські діти складають найбільшу групу серед іноземців. У 2023-2024 навчальному році частка українців сягає 28% від загального числа іноземних студентів.

Торік частка українських студентів була удвічі більша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на radiosvoboda.org.

За даними чеського міністерства освіти, молоді й фізичного виховання, у поточному навчальному році частка українських студентів серед іноземців складає 28%, тоді як торік – 64%.

Експерти пояснюють це високим рівнем чеської освіти, а також війною в Україні.

Також найбільше іноземців у навчальних закладах Чехії – з таких країн: В’єтнам (9,89%), Словаччина (9,46%), Росія (3,17%), Монголія (1,74%), Румунія (1,29%).

Найбільше іноземних громадян навчається у Празі – 28,65% від загального числа іноземних студентів, а також у вишах центральних регіонів країни – 14,32% і Південно-Моравського краю – 9,18%.

За статистикою Міносвіти, станом на 30 вересня 2023 року в чеських початкових і середніх навчальних закладах навчалось 48 090 дітей-біженців із України. Водночас у 2022 році українських учнів було на 2 195 більше.

Нагадаємо, ми писали, скільки українських дітей навчаються у школах Чехії. 77% всіх українських учнів прибули після початку війни.

Також ми розповідали, які особливості вступу до університету у Чехії для українців. Готувати документи абітурієнти починають з січня.

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