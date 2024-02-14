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Самая большая группа среди иностранцев. Сколько украинских детей учатся в Чехии

Фото: Украинские ученики за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В школах и вузах Чехии украинские дети составляют наибольшую группу среди иностранцев. В 2023-2024 учебном году доля украинцев достигает 28% от общего числа иностранных студентов.

В прошлом году доля украинских студентов была вдвое больше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на radiosvoboda.org.

По данным чешского министерства образования, молодежи и физического воспитания, в текущем учебном году доля украинских студентов среди иностранцев составляет 28%, тогда как в прошлом году – 64%.

Эксперты объясняют это высоким уровнем чешского образования и войной в Украине.

Также больше всего иностранцев в учебных заведениях Чехии – из таких стран: Вьетнам (9,89%), Словакия (9,46%), Россия (3,17%), Монголия (1,74%), Румыния (1,29 %).

Больше всего иностранных граждан учится в Праге – 28,65% от общего числа иностранных студентов, а также в вузах центральных регионов страны – 14,32% и Южно-Моравского края – 9,18%.

По статистике Минобразования, по состоянию на 30 сентября 2023 года в чешских начальных и средних учебных заведениях обучалось 48 090 детей-беженцев из Украины. В то же время в 2022 году украинских учеников было на 2 195 больше.

Напомним, мы писали, сколько украинских детей учатся в школах Чехии. 77% всех украинских учащихся прибыли после начала войны.

Также мы рассказывали, какие особенности поступления в университет в Чехии для украинцев. Готовить документы абитуриенты начинают с января.

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