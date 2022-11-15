Найбільша група Європарламенту закликала визнати Росію державою-терористом
Депутатська група Європейської народної партії у Європейському парламенті закликала признати Росію країною-терористом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву віцеглави групи з питань закордонних справ Раси Юкнявічене.
Так, група засудила присутність Росії на переговорах лідерів G20, заявивши, що "з терористами не потрібно вести переговори".
"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", - заявила Юкнявічене.
У заяві також наголошують, що група ЄНП "засуджує необґрунтовану, неспровоковану й незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році".
"Володимира Путіна і тих, хто допомагає йому в цьому, включно з Олександром Лукашенком, має бути названо воєнними злочинцями. Група ЄНП закликає до судового розгляду в межах міжнародного права для розслідування і судового переслідування всіх дій, які юридично кваліфікують як воєнний злочин", – говориться в заяві.
Зазначимо, що до групи ЄНП у Європарламенті входить 176 членів з усіх країн-членів Євросоюзу.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.
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