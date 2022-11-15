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Крупнейшая группа Европарламента призвала признать Россию государством-террористом

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Франция, Вторник 15 ноября 2022 02:10
Крупнейшая группа Европарламента призвала признать Россию государством-террористом Фото: в Европарламенте призвали признать Россию государством-террористом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Депутатская группа Европейской народной партии в Европейском парламенте призвала признать Россию страной-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление вицеглавы группы по иностранным делам Расы Юкнявичене.

Так, группа осудила присутствие России на переговорах лидеров G20, заявив, что "с террористами не нужно вести переговоры".

"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании следующей недели, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", - заявила Юкнявичене.

В заявлении также отмечают, что группа ЕНП "осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году".

"Владимир Путин и те, кто помогает ему в этом, включая Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, юридически квалифицирующих как военное преступление", – говорится в заявлении.

Отметим, что в группу ЕНП в Европарламенте входят 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим .

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