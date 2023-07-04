Найбільша за 20 років. Що відомо про антитерористичну операцію Ізраїлю в Палестині

Хронологія першого дня

Операція "Байт ве-Ган" ("Будинок з палісадником") розпочалася в ніч проти 3 червня. У ній задіяно тисячі ізраїльських військових. Це перша масштабна операція у Дженіні з 2002 року. Її мета - ліквідація терористичної інфраструктури.

За заявами Армії оборони Ізраїлю, Дженін став оплотом терористичної діяльності. З початку 2023 року з цього району було здійснено понад 50 обстрілів у північній Самарії.

Близько 01:00 (3 липня) до Дженіна увійшли бригада "Голані", десантники, інші спецпідрозділи, а також співробітники загальної служби безпеки (ШАБАК).

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про удари по штабу терористичних угруповань у таборі біженців та силах бойовиків "Дженінського батальйону". Атаки здійснювалися із застосуванням безпілотників та армійської авіації.

Саме місто оперативно заблокували, частину районів було знеструмлено. Палестинська сторона заявила, що сотні бойовиків взялися за зброю, а місцеві жителі намагалися перешкоджати ЦАХАЛу зведенням барикад.

Ближче до ранку стало відомо про затримання кількох підозрюваних у тероризмі. Ватажки організацій ХАМАС та "Ісламський джихад" виступили із закликом до збройної боротьби у Дженіні та інших районах Палестинської автономії. Ця операція отримала назву "Доблесть Дженіна".

Упродовж кількох годин велася перестрілка з бойовиками, які забарикадувалися у мечеті. У спільній заяві для преси ЦАХАЛ та ШАБАК повідомили про виявлення лабораторій з виробництва вибухових пристроїв, а також вилучення сотень готових бомб та саморобної ракетної установки.

Всі ці незаконні explosives і weapons були наповнені завжди в Jenin Camp. Вони були перенесені в виключно цивільні райони, з повним розривом для людей, що живуть навколо.



We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH — Israel Defense Forces

Станом на вечір повідомлялося про ліквідацію восьми бойовиків. За даними палестинського МОЗ, ще понад 80 осіб отримали поранення. Ізраїльська сторона відзвітувала про знищення кількох штабів терористів.

Також стало відомо про масову евакуацію цивільних. Як заявили в Червоному Півмісяці, на вимогу Ізраїлю за перший день операції було евакуйовано близько 3000 мирних жителів.

Що відбувається зараз

У ніч проти 4 липня сталися зіткнення з військовими на околицях Рамалли та Шхема. Лідери палестинських фракцій, у тому числі військових структур ХАМАСу, "Ісламського джихаду" та ФАТХ, оголосили "об'єднаний спротив" на всій території Палестинської автономії, включаючи сектор Гази.

Фактично вони оголосили новий етап інтифади - організованого повстання проти Ізраїлю. Це означає зростання загрози терактів в Юдеї та Самарії (території з ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан), а також на території Ізраїлю, та ракетних ударів з Гази.

Станом на ранок 4 липня Армія оборони відзвітувала про затримання 120 підозрюваних у причетності до тероризму. Прес-секретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі додав, що у центрі Дженіна залишилося близько 10 намічених цілей. Також було знищено підземну шахту, яку бойовики використовували в ролі складу.

Західні медіа також публікують кадри наслідків операції у Дженіні.

#Jenin this morning -filmed by the BBC's Jimmy Michael pic.twitter.com/McPyEQG6TO - Tom Bateman (@tombateman) July 4, 2023

На тлі антитерористичної операції приблизно у 25 арабських населених пунктах в Ізраїлі спалахнули заворушення. Зокрема, в Абу Дісі біля Єрусалиму вибухом поранило двох представників прикордонної поліції, а в Шуафаті та Каландії прикордонників закидали камінням та "коктейлями Молотова".

В арабському секторі Ізраїлю оголошено страйк, закрито майже всі арабські магазини та лавки, ресторани та кафе у Старому місті Єрусалима. Протест проти операції підтримали араби в Акко, Хайфі, Яффо та інших містах.

За уточненими даними, станом на зараз відомо про ліквідацію 10 бойовиків. Через загрозу ракетних ударів підвищено готовність армії на кордоні із сектором Газа, а також в Юдеї та Самарії. На дорогах виставили додаткові блокпости та посилили патрулювання.

Фото: внаслідок антитерористичної операції у Дженіні є поранені серед цивільних (Getty Images)

Як заявив Даніель Хагарі, операція може завершитися найближчими днями, і це швидше, ніж передбачалося раніше. Він зазначив, що на ранок 4 липня відпрацьовано більшість цілей із меншим спротивом, ніж очікувала ізраїльська розвідка.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вважає, що операція в Дженіні змінить ситуацію із боротьбою з тероризмом на Західному березі.

"Останніми місяцями Дженін став притулком для тероризму - ми покінчимо з цим... Ми робимо це, поєднуючи силу та раптовість", - зазначив він і додав, що армія діє з мінімальною шкодою для цивільних.

У відповідь палестинський лідер Махмуд Аббас припинив співпрацю у сфері безпеки. За його словами, раніше досягнуті домовленості "більше не мають обов'язкової сили".

На цьому фоні в другій половині дня в Тель-Авіві було здійснено автомобільний теракт. За попередніми даними, постраждали не менше 5 осіб, а терориста нейтралізовано. Відповідальність за теракт взяло угруповання ХАМАС.

Що відомо про Дженін

Місто розташоване на півночі Західного берега річки Йордан (Палестинська автономія). На його території з 1953 року знаходиться табір біженців, який згодом став центром терористичної діяльності. Самі палестинці називають його "столицею мучеників", а ізраїльтяни - "осиним гніздом".

Це квартал Дженіна з високою щільністю населення та важкими умовами для життя. За оцінками Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), на території 0,42 квадратних кілометрів проживає близько 14 тисяч осіб.

Фото: Дженін, який називають оплотом терористів, знаходиться на півночі Західного берега річки Йордан (інфографіка The Guardian)

Табір є оплотом "Ісламського джихаду", ХАМАСу та терористичного крила ФАТХ. Під час попередньої масштабної операції у квітні 2002 року тут загинули щонайменше 52 палестинських бойовиків та цивільних, а також 23 ізраїльські солдати.

Як реагують у світі

Гуманітарні агентства ООН стурбовані масштабами операції у Дженіні та обмеженнями на доступ місцевих жителів до медичної допомоги.

"Ми стривожені масштабами повітряних та наземних операцій, які проводяться в Дженіні на окупованому Західному березі, а також авіаударами по густонаселеному табору біженців", - заявила офіційний представник гуманітарного офісу ООН Ванесса Хугенін.

За її словами, службам швидкого реагування не дозволяють увійти до табору біженців.

Фото: наслідки операції у Дженіні (Getty Images)

Тим часом, адміністрація президента США уважно стежить за розвитком подій і висловлює підтримку силам безпеки Ізраїлю в захисті свого народу від ХАМАСу, "Ісламського джихаду" та інших терористичних груп. Державний департамент закликає Ізраїль зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

"Сьогоднішні події ще раз наголошують на необхідності спільної роботи ізраїльських та палестинських сил безпеки для покращення ситуації з безпекою на Західному березі", - йдеться у заяві Держдепу.

Ісламський світ виступив із засудженням дій Ізраїлю. МЗС Єгипту випустило заяву із закликом до міжнародних органів втрутитися в ситуацію. Представник МЗС Йорданії Сінан аль-Маджалі назвав операцію "порушенням гуманітарного права та зобов'язань ізраїльської окупації".

Генсек Ліги арабських держав Ахмед Абдул Гейт вважає, що Ізраїль ударами по Дженіну нібито вдався до колективної помсти, яка призведе до подальшої ескалації. А Іран не втратив нагоди звинуватити його в "державному тероризмі".