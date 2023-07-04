Крупнейшая за 20 лет. Что известно об антитеррористической операции Израиля в Палестине

Хронология первого дня

Операция "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником") началась в ночь на 3 июня. В ней задействованы тысячи израильских военных. Это первая масштабная операция в Дженине с 2002 года. Ее цель - ликвидация террористической инфраструктуры.

По заявлениям Армии обороны Израиля, Дженин стал оплотом террористической деятельности. С начала 2023 года из этого района было совершено более 50 обстрелов в северной Самарии.

Около 01:00 (3 июля) в Дженин вошли бригада "Голани", десантники, другие спецподразделения, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по штабу террористических группировок в лагере беженцев и силам боевиков "Дженинского батальона". Атаки осуществлялись с применением беспилотников и армейской авиации.

Сам город оперативно заблокировали, часть районов были обесточены. Палестинская сторона заявила, что сотни боевиков взялись за оружие, а местные жители пытались препятствовать ЦАХАЛу возведением баррикад.

Ближе к утру стало известно о задержании нескольких подозреваемых в терроризме. Главари организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с призывом к вооруженной борьбе в Дженине и других районах Палестинской автономии. Эта операция получила название "Доблесть Дженина".

В течение нескольких часов велась перестрелка с боевиками, которые забаррикадировались в мечети. В совместном заявлении для прессы ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о выявлении лабораторий по производству взрывных устройств, а также изъятии сотен готовых бомб и самодельной ракетной установки.

По состоянию на вечер сообщалось о ликвидации восьми боевиков. По данным палестинского минздрава, еще более 80 человек получили ранения. Израильская сторона отчиталась об уничтожении нескольких штабов террористов.

Также стало известно о массовой эвакуации гражданских. Как заявили в Красном Полумесяце, по требованию Израиля за первый день операции были эвакуированы около 3000 мирных жителей.

Что происходит сейчас

В ночь на 4 июля произошли столкновения с военными в окрестностях Рамаллы и Шхема. Лидеры палестинских фракций, в том числе военных структур ХАМАСа, "Исламского джихада" и ФАТХ, объявили "объединенное сопротивление" на всей территории Палестинской автономии, включая сектор Газы.

Фактически они объявили новый этап интифады - организованного восстания против Израиля. Это означает рост угрозы терактов в Иудее и Самарии (территории с израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан), а также на территории Израиля, и ракетных ударов из Газы.

По состоянию на утро 4 июля Армия обороны отчиталась о задержании 120 подозреваемых в причастности к терроризму. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари добавил, что в центре Дженина осталось около 10 намеченных целей. Также была уничтожена подземная шахта, которую боевики использовали в роли склада.

Западные медиа также публикуют кадры последствий операции в Дженине.

На фоне антитеррористической операции примерно в 25 арабских населенных пунктах в Израиле вспыхнули беспорядки. В частности, в Абу Дисе возле Иерусалима взрывом ранило двух представителей пограничной полиции, а в Шуафате и Каландии пограничников забрасывали камнями и "коктейлями Молотова".

В арабском секторе Израиля объявлена забастовка, закрыты почти все арабские магазины и лавки, рестораны и кафе в Старом городе Иерусалима. Протест против операции поддержали арабы в Акко, Хайфе, Яффо и других городах.

По уточненным данным, по состоянию на сейчас известно о ликвидации 10 боевиков. Из-за угрозы ракетных ударов повышена готовность армии на границе с сектором Газа, а также в Иудее и Самарии. На дорогах выставили дополнительные блокпосты и усилили патрулирование.

Фото: в результате антитеррористической операции в Дженине есть раненые среди гражданских (Getty Images)

Как заявил Даниэль Хагари, операция может завершиться в ближайшие дни, и это быстрее, чем предполагалось ранее. Он отметил, что на утро 4 июля отработано большинство целей с меньшим сопротивлением, чем ожидала израильская разведка.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что операция в Дженине изменит ситуацию с борьбой с терроризмом на Западном берегу.

"В последние месяцы Дженин стал убежищем для терроризма - мы покончим с этим… Мы делаем это, сочетая силу и внезапность", - отметил он и добавил, что армия действует с минимальным ущербом для гражданских.

В ответ палестинский лидер Махмуд Аббас прекратил сотрудничество в сфере безопасности. По его словам, ранее достигнутые договоренности "больше не имеют обязательной силы".

На этом фоне во второй половине дня в Тель-Авиве был совершен автомобильный теракт. По предварительным данным, пострадали не менее 5 человек, а террорист нейтрализован. Ответсвенность за теракт взяла группировка ХАМАС.

Что известно о Дженине

Город расположен на севере Западного берега реки Иордан (Палестинская автономия). На его территории с 1953 года находится лагерь беженцев, который впоследствии стал центром террористической деятельности. Сами палестинцы называют его "столицей мучеников", а израильтяне - "осиным гнездом".

Это квартал Дженина с высокой плотностью населения и тяжелыми условиями для жизни. По оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), на территории в 0,42 квадратных километра проживают около 14 тысяч человек.

Фото: Дженин, который называют оплотом террористов, находится на севере Западного берега реки Иордан (инфографика The Guardian)

Лагерь является оплотом "Исламского джихада", ХАМАСа и террористического крыла ФАТХ. Во время предыдущей масштабной операции в апреле 2002 года здесь погибли не менее 52 палестинских боевиков и гражданских, а также 23 израильских солдат.

Как реагируют в мире

Гуманитарные агентства ООН обеспокоены масштабами операции в Дженине и ограничениями на доступ местных жителей к медицинской помощи.

"Мы встревожены масштабами воздушных и наземных операций, которые проводятся в Дженине на оккупированном Западном берегу, а также авиаударами по густонаселенному лагерю беженцев", - заявила официальный представитель гуманитарного офиса ООН Ванесса Хугенин.

По ее словам, службам быстрого реагирования не позволяют войти в лагерь беженцев.

Фото: последствия операции в Дженине (Getty Images)

Тем временем администрация президента США внимательно следит за развитием событий и выражает поддержку силам безопасности Израиля в защите своего народа от ХАМАСа, "Исламского джихада" и других террористических групп. Государственный департамент призывает Израиль сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

"Сегодняшние события еще раз подчеркивают необходимость совместной работы израильских и палестинских сил безопасности для улучшения ситуации с безопасностью на Западном берегу", - говорится в заявлении Госдепа.

Исламский мир выступил с осуждением действий Израиля. МИД Египта выпустил заявление с призывом к международным органам вмешаться в ситуацию. Представитель МИД Иордании Синан аль-Маджали назвал операцию "нарушением гуманитарного права и обязательств израильской оккупации".

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абдул Гейт считает, что Израиль ударами по Дженину якобы прибег к коллективной мести, которая приведет к дальнейшей эскалации. А Иран не упустил возможность обвинить его в "государственном терроризме".