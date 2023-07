Найбільша за 20 років. Що відомо про антитерористичну операцію Ізраїлю в Палестині

Операція "Байт ве-Ган" ("Будинок з палісадником") розпочалася в ніч проти 3 червня. У ній задіяно тисячі ізраїльських військових. Це перша масштабна операція у Дженіні з 2002 року. Її мета - ліквідація терористичної інфраструктури.

За заявами Армії оборони Ізраїлю, Дженін став оплотом терористичної діяльності. З початку 2023 року з цього району було здійснено понад 50 обстрілів у північній Самарії.

Близько 01:00 (3 липня) до Дженіна увійшли бригада "Голані", десантники, інші спецпідрозділи, а також співробітники загальної служби безпеки (ШАБАК).

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про удари по штабу терористичних угруповань у таборі біженців та силах бойовиків "Дженінського батальйону". Атаки здійснювалися із застосуванням безпілотників та армійської авіації.

Саме місто оперативно заблокували, частину районів було знеструмлено. Палестинська сторона заявила, що сотні бойовиків взялися за зброю, а місцеві жителі намагалися перешкоджати ЦАХАЛу зведенням барикад.

Ближче до ранку стало відомо про затримання кількох підозрюваних у тероризмі. Ватажки організацій ХАМАС та "Ісламський джихад" виступили із закликом до збройної боротьби у Дженіні та інших районах Палестинської автономії. Ця операція отримала назву "Доблесть Дженіна".

Упродовж кількох годин велася перестрілка з бойовиками, які забарикадувалися у мечеті. У спільній заяві для преси ЦАХАЛ та ШАБАК повідомили про виявлення лабораторій з виробництва вибухових пристроїв, а також вилучення сотень готових бомб та саморобної ракетної установки.

Всі ці незаконні explosives і weapons були наповнені завжди в Jenin Camp. Вони були перенесені в виключно цивільні райони, з повним розривом для людей, що живуть навколо.



We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH — Israel Defense Forces