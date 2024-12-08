Найбільна інтенсивність ворожих штурмів фіксується на трьох напрямках, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 7 грудня.

Російські обстріли

Російські загарбники з початку доби 7 грудня завдали під час обстрілів 24 авіаційних ударів, скинули 40 керованих авіабомб (КАБів), а також завдали 429 ударів із застосуванням дронів-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив майже 3 тисячі обстрілів позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

В Генштабі зазначили, що українські захисники спрямовують зусилля "на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу".

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника поблизу Вовчанська. У Генштабі поінформували, що загарбники скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

На Куп'янському напрямку окупанти здійснили 9 атак на укріплення ЗСУ. Вже завершилися 8 боїв в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю. Під авіаудари ворога потрапляли Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському напрямку противник 22 рази штурмував позиції ЗСУ в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.Наразі ще тривають 2 атаки.

На Краматорському напрямку спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори завершилась невдачею, загалом було відбито воїнами ЗСУ 7 атак противника.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 35 штурмових і наступальних дій. В Генштабі звертають увагу, що найбільша активність окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького.

Росармія також застосовувала авіаційні засоби ураження під час ударів по Новотроїцькому.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупантів на даному напрямку; знищили дві бойових броньованих машини, три автомобілі", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку противник також інтенсивно атакує - тут вже відбулося 42 боєзіткнення. Ворожі атаки відбивалися воїнами ЗСУ поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.

В Генштабі додали, що активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах н.п. Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

На Времівському напрямку окупанти 30 разів намагалися прорватися поблизу н.п. Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка. В Генштабі розповіли, що ЗСУ не давали ворогу просунутися, й наразі ще тривають 2 боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 1 ворожу атаку в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські окупанти провели 3 невдалих штурми.

В Курській області воїни ЗСУ відбили 14 атак російських загарбників, наразі триває ще 3 боєзіткнення.

В Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.