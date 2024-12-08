Самая большая интенсивность вражеских штурмов фиксируется на трех направлениях, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 7 декабря.

Российские обстрелы

Российские захватчики с начала суток 7 декабря нанесли при обстрелах 24 авиационных удара, сбросили 40 управляемых авиабомб (КАБов /УАБов), а также нанесли 429 ударов с применением дронов-камикадзе.

Кроме того, враг совершил почти 3 тысячи обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что украинские защитники направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала".

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника вблизи Волчанска. В Генштабе проинформировали, что захватчики сбрасывали КАБы в районах Казачьей Лопани и Оришанки.

На Купянском направлении оккупанты совершили 9 атак на укрепления ВСУ. Уже завершились 8 боев в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленой Рощи. Вражеским авиаударам подвергались Киврашовка, Западное и Большая Шапковка.

На Лиманском направлении противник 22 раза штурмовал позиции ВСУ в районах Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Сейчас еще продолжаются 2 атаки.

На Краматорском направлении попытка врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы завершилась неудачей, всего было отбито воинами ВСУ 7 атак противника.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении захватчики совершили 35 штурмовых и наступательных действий. В Генштабе обращают внимание, что наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

Росармия также применяла авиационные средства поражения при ударах по Новотроицкому.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 146 и ранили 194 оккупантов на данном направлении; уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении противник также интенсивно атакует - здесь уже произошло 42 боестолкновения. Вражеские атаки отражались воинами ВСУ вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

В Генштабе добавили, что активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам н.п.

На Времевском направлении оккупанты 30 раз пытались прорваться вблизи н.п. Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка. В Генштабе рассказали, что ВСУ не давали врагу продвинуться, и сейчас еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Ореховском направлении ВСУ отразили 1 вражескую атаку в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты провели 3 неудачных штурма.

В Курской области воины ВСУ отразили 14 атак российских захватчиков, в настоящее время продолжается еще 3 боестолкновения.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.