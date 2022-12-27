Богатейшие украинцы с начала войны потеряли половину состояния: рейтинг Forbes

Состояние 20 самых богатых украинцев с начала войны упало более чем на 20 млрд долларов до 22,5 млрд долларов. Больше всех потерял Ринат Ахметов, который продолжает возглавлять рейтинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг " Forbes Украина ".

Состояние Ахметова оценивается в 4,4 млрд долларов. Он потерял 9,3 млрд долларов, поскольку существенно повреждены металлургические, энергетические и аграрные активы, а медийный бизнес - "Медиа Группа Украина" - Ахметов закрыл летом сам

Как отмечает издание, до войны Ахметов много времени проводил за границей. У него есть дом в Лондоне, который сейчас стоит около 240 млн долларов и вилла Les Cedres во Франции стоимостью 200 млн долларов. Однако "Метинвест", совладельцем которого является бизнесмен Вадим Новинский, - основа бизнес-империи Ахметова.

В Мариуполе компания потеряла два главных предприятия - "Азовсталь" и ММК им. Ильича. В довоенном году эти заводы произвели 8,6 млн т или 90% стали всей группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.

Второе-третье места разделили основатели IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Состояние каждого из них сократилось на 1,7 млрд долларов 2,3 млрд долларов

Владелец компании Interpipe Виктор Пинчук потерял 0,4 млрд долларов, а его капитал сократился до 2,2 млрд долларов.

Далее идет владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго, че состояние сократилось на 0,7 млрд додларов до 1,4 млрд долларов.

В рейтинг попали владелицы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги (1,2 млрд долларов), совладелец финтех стартапа Revolut Влад Яценко (1,1 млрд долларов), владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский (1 млрд долларов), Геннадий Боголюбов (1 млрд долларов) и Сергей Тигипко (0,9 млрд долларов).

В рейтинг не включен Игорь Коломойский, который в прошлом году занимал четвертое место, поскольку его лишили гражданства Украины.

В топ-20 уже шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в "экономике знаний", почти вообще не пересекаясь с украинским государством.

Как отмечают авторы рейтинга, проект четко показывает тренды, основной - времена бизнесменов старой школы проходят. Их потери непропорционально больше размера активов. В топ-20 уже шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в "экономике знаний", почти вообще не пересекаясь с украинским государством.