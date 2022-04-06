Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны, - Forbes
Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Бизнесмен Ринат Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны. По данным аналитиков они сегодня составляют $4,2 млрд, что на $4,3 млрд меньше чем до нападения России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Forbes.
Также издание приводит слова Ахметова о его готовности инвестировать в восстановление Украины после Победы в войне.
"Я разделяю чувства всех украинцев: я искренне жду победы Украины в этой войне.И мы начнем отстраивать страну, чтобы она стала счастливой и цветущей. Со своей стороны, я не пожалею средств или усилий для достижения этой цели", - заявил в комментарии бизнесмен.
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