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Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны, - Forbes

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Среда 06 апреля 2022 11:06
Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны, - Forbes Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны. По данным аналитиков они сегодня составляют $4,2 млрд, что на $4,3 млрд меньше чем до нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Forbes.

Также издание приводит слова Ахметова о его готовности инвестировать в восстановление Украины после Победы в войне.

"Я разделяю чувства всех украинцев: я искренне жду победы Украины в этой войне.И мы начнем отстраивать страну, чтобы она стала счастливой и цветущей. Со своей стороны, я не пожалею средств или усилий для достижения этой цели", - заявил в комментарии бизнесмен.

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