Найактивніші бої на чотирьох напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
На фронті тривають інтенсивні бойові дії, а противник використовує свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакуючи українські позиції. Попри це, захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу зафіксовано 155 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетних удари та здійснив 68 авіаударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Також було зафіксовано понад 3810 обстрілів, зокрема 124 обстріли реактивними системами залпового вогню.
Найбільш активні бойові дії відбулися на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках. На Покровському та Курахівському напрямках наші захисники відбили численні штурмові атаки противника, зокрема поблизу населених пунктів Миролюбівка, Єлізаветівка, Лисівка, Гірник та Катеринівка.
На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань, проте ворог активно використовує артилерію та авіацію на кордонах з Чернігівською та Сумською областями.
Українські Сили оборони також продовжують операції на території Курської області. Противник завдав по цьому регіону 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.
Втрати росіян
За 1 жовтня українські захисники ліквідували 1130 російських окупантів на фронті. Окрім цього, було знищено 32 бойові броньовані машини та 14 артилерійських систем противника.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російські втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.