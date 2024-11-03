Навряд чи Путін сяде за стіл переговорів, попри те, хто виграє вибори в США, - CNN

Нагадаємо, що раніше сьогодні The Washington Post повідомив, що плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ.

Ба більше, для самого російського диктатора це був би дуже поганий сценарій.

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