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Навряд чи Путін сяде за стіл переговорів, попри те, хто виграє вибори в США, - CNN

Фото: Путін навряд чи сяде за стіл переговорів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи сяде за стіл переговорів. Ймовірно на це не вплинуть навіть вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, що раніше сьогодні The Washington Post повідомив, що плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ.

Ба більше, для самого російського диктатора це був би дуже поганий сценарій.

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Війна Росії проти України