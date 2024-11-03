Вряд ли Путин сядет за стол переговоров, несмотря на выигравших выборы в США, - CNN

Напомним, что ранее сегодня The Washington Post сообщил, что планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ.

Более того, для самого российского диктатора это был бы очень плохой сценарий.

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