Навроцький ризикнув безпекою Польщі? Чому президент заблокував 43 млрд євро на зброю від ЄС

Так, Польща опинилася за крок до масштабної оборонної кризи. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав відкрити країні доступ до 43,7 млрд євро з фондів Євросоюзу на переозброєння.

І поки уряд Дональда Туска попереджає про загрозу національній безпеці, президент заявляє про порятунок країни від "фінансового рабства".

Рішення президента заблокувати ініціативу SAFE ("Позики в обмін на зброю") ґрунтується на економічних розрахунках. Навроцький назвав цю програму "пасткою", яка на десятиліття обтяжить бюджет Польщі.

Головні аргументи вето:

Борговий шлейф: Виплачувати позику довелося б упродовж 45 років .

Величезні відсотки: Сумарні виплати по відсотках могли сягнути 180 млрд злотих , що президент вважає неприпустимим ризиком для суверенітету.

Фінансова незалежність: Навроцький переконаний, що країна не має ставати «заручником» кредитних ліній Брюсселя.

Уряд Туска б'є на сполох

Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав це рішення «небезпечним зволіканням». В уряді наголошують, що на тлі війни в Україні та агресивної політики Кремля Польща потребує грошей на зброю «тут і зараз».

Блокування цих коштів ставить під загрозу:

Термінові контракти: Частина контрактів на постачання техніки, запланованих на 2026-2027 роки, тепер не має фінансового підкріплення. Темпи модернізації: Польща ризикує відстати від графіка оновлення ППО та бронетехніки.

До речі, експерти вбачають у діях Навроцького не лише фінансовий, а й політичний підтекст. Президент, який має тісні зв'язки з республіканським крилом у США, послідовно відстоює пріоритетність військової співпраці з Вашингтоном. Водночас уряд Туска намагається інтегрувати Польщу в «оборонне ядро» Європи разом із Францією та Німеччиною.

Польський уряд уже оголосив про скликання екстреного засідання, щоб знайти альтернативні джерела фінансування. Проте політичний розкол у Варшаві поглиблюється: питання «зброя чи суверенітет» стає ключовим у внутрішній боротьбі, поки безпекова ситуація на східному фланзі НАТО залишається напруженою.