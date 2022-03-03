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Наводят врага на цель. Бригада теробороны нашла маячки-трекеры в гумпомощи

Автор: Наталия Гурковская

Тероборона обнаружила маячки-трекеры в гуманитарной помощи. Люди призывают внимательно осматривать все багажы и уничтожать их.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня в одной из бригад ТрО при получении гуманитарной помощи найдено несколько маячков-трекеров, которые дают наводку", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят внимательно осматривать любую гуманитарную помощь.

"При обнаружении таких маячков разбивайте молотком и сжигайте", - советуют медики.

Как сообщалось ранее, украинцам показали маяки для наведения ракет. Если вы их заметили, то необходимо также сразу выводить из строя или же сообщать в полицию.

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