Наводнения на западе: на преодоление последствий в целом выделили 1,38 млрд гривен

Всего на преодоление последствий наводнения в западных областях Украины Кабинет министров выделил уже 1,377 млрд гривен. Средства выделены из резервного фонда бюджета.

Об этом сообщает правительственный портал.

Средства направят на продолжение аварийно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, поврежденных в результате наводнений в июне на территориях Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

"На сегодня общая сумма средств из резервного фонда государственного бюджета, выделенная пострадавшим областям, уже составляет 1 млрд 377 млн ​​475 тыс. гривен", - указано в сообщении.

Напомним, 30 сентября стало известно, что Кабинет министров направит более 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины. Речь идет о пяти регионах: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине.