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Повені на заході: на подолання наслідків загалом виділили 1,38 млрд гривень

Автор: РБК-Україна

Загалом на подолання наслідків повені у західних областях України Кабінет міністрів виділив уже 1,377 млрд гривень. Кошти виділені з резервного фонду бюджету.

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Про це повідомляє урядовий портал.

Кошти спрямують на продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах, пошкоджених внаслідок повеней у червні на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

"На сьогодні загальна сума коштів з резервного фонду державного бюджету, що виділена постраждалим областям, уже складає 1 млрд 377 млн 475 тис. гривень", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що Кабінет міністрів направить понад 175 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Йдеться про п'ять регіонів: Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію повеней в Україні.

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