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Повені забрали 17 життів у Бразилії: влада терміново евакуює людей

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Бразилія, Неділя 26 грудня 2021 05:42
Повені забрали 17 життів у Бразилії: влада терміново евакуює людей Фото: повені в Бразилії призвели до жертв (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Тривалі проливні дощі призвели до повеней в Бразилія. Влада зайнялася терміновою евакуацією жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Жителі Бразилії страждають від повеней з листопада. Особливо сильно стихія обрушилася на 19 міст, включаючи Гуаратингу, Ітороро і Коарачі на півдні штату. Відомо, що відтоді від стихії загинули 17 людей.

Найбільш постраждали від повені жителі в штаті Баїя. Влада організувала евакуацію населення і намагається допомогти тим, хто не може виїхати. Приблизно 11260 осіб були змушені покинути свої будинки.

У суботу уряд штату Баїя і федеральний уряд провели спільну операцію у співпраці з іншими штатами по мобілізації персоналу, літаків і обладнання, а також з надання допомоги жителям затоплених районів.

"Ми повністю мобілізовані та вживаємо всіх заходів для надання необхідної підтримки жертвам проливних дощів, що обрушилися на Баїю на це Різдво", - заявив губернатор штату Руї Коста.

Також повідомляється, що 17 доріг були затоплені або перекриті через зсуви та завали камінням.

Нагадаємо, що жителі Філіппін постраждали від тайфуну. В результаті 375 людей загинули.

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