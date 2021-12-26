Повені забрали 17 життів у Бразилії: влада терміново евакуює людей
Тривалі проливні дощі призвели до повеней в Бразилія. Влада зайнялася терміновою евакуацією жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.
Жителі Бразилії страждають від повеней з листопада. Особливо сильно стихія обрушилася на 19 міст, включаючи Гуаратингу, Ітороро і Коарачі на півдні штату. Відомо, що відтоді від стихії загинули 17 людей.
Найбільш постраждали від повені жителі в штаті Баїя. Влада організувала евакуацію населення і намагається допомогти тим, хто не може виїхати. Приблизно 11260 осіб були змушені покинути свої будинки.
У суботу уряд штату Баїя і федеральний уряд провели спільну операцію у співпраці з іншими штатами по мобілізації персоналу, літаків і обладнання, а також з надання допомоги жителям затоплених районів.
"Ми повністю мобілізовані та вживаємо всіх заходів для надання необхідної підтримки жертвам проливних дощів, що обрушилися на Баїю на це Різдво", - заявив губернатор штату Руї Коста.
Також повідомляється, що 17 доріг були затоплені або перекриті через зсуви та завали камінням.
Нагадаємо, що жителі Філіппін постраждали від тайфуну. В результаті 375 людей загинули.