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Наводнения в Турции: число жертв превысило 80

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Суббота 21 августа 2021 16:19
Наводнения в Турции: число жертв превысило 80 Фото: число жертв наводнений в Турции превысило 81 (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Турции возросло число погибших в результате паводков и схода селей. Непогода бушует в Черноморском регионе на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Уже известно о 81 погибшем в результате наводнения. Среди них 70 в провинции Кастамону, 10 в Синопе, 1 в Бартине.

Еще 16 человек считаются пропавшими. Их поиски продолжаются.

К поискам задействованы 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единицы строительной техники, более десятка лодок и корвет.

Из-за непогоды из региона эвакуировали 4,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 74 погибших из-за наводнений в Турции.

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