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Повені в Туреччині: число жертв перевищило 80

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Субота 21 серпня 2021 16:19
Повені в Туреччині: число жертв перевищило 80 Фото: кількість жертв повеней в Туреччині перевищила 81 (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Туреччині зросла кількість загиблих унаслідок паводків та сходження селів. Негода вирує у Чорноморському регіоні на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Вже відомо про 81 загиблого в результаті повені. Серед них 70 у провінції Кастамону, 10 у Синопі, 1 у Бартині.

Ще 16 людей вважаються зниклими. Їхні пошуки тривають.

До пошуків задіяні 10,6 тисячі рятувальників, 12 вертольотів, дрони і один БПЛА, майже 1317 службових машин, 1317 одиниці будівельної техніки, більше десятка човнів та корвет.

Через негоду з регіону евакуювали 4,6 тисячі людей.

Раніше повідомлялося про 74 загиблих через повені в Туреччині.

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