Наводнения на Прикарпатье: Порошенко передал помощь семье военного моряка Ейдера

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

В свою очередь, Дмитрий Ейдер рассказал Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал в Надворной на Прикарпатье помощь для восстановления семейной кузнице "Дархан", которую основал Дмитрий Ейдер - отец Андрея Ейдера, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как сообщает пресс-служба, во время разрушительного наводнения кузница Ейдеров была полностью затоплена, вода повредила станки и электродвигатели кузнечных молотов. Фонд Порошенко предоставил семье Ейдеров сертификат на 100 тысяч гривен для покупки земельного участка под новую кузницу.

"От нашей семьи, от нашей команды помогаем вам. И наши моряки у нас также находятся на особом месте. Я горжусь, что у нас есть такие моряки, как Андрей", - сказал Порошенко.

В свою очередь, Дмитрий Ейдер рассказал Петру Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу.

"Служит. Сейчас идет учиться на военного психолога. Хочет продолжить свою карьеру военного и помогать военнопленным. Потому что он сказал - кто не как человек, который был в плену, может помочь таким же как я", - отметил отец моряка.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения. Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и насосы для откачки воды.

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Автор: Александра Диденко