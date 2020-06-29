ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наводнения на Прикарпатье: Порошенко передал помощь семье военного моряка Ейдера

Новости » Общество     29.06.2020 - 11:37
Наводнения на Прикарпатье: Порошенко передал помощь семье военного моряка Ейдера
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

В свою очередь, Дмитрий Ейдер рассказал Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал в Надворной на Прикарпатье помощь для восстановления семейной кузнице "Дархан", которую основал Дмитрий Ейдер - отец Андрея Ейдера, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как сообщает пресс-служба, во время разрушительного наводнения кузница Ейдеров была полностью затоплена, вода повредила станки и электродвигатели кузнечных молотов. Фонд Порошенко предоставил семье Ейдеров сертификат на 100 тысяч гривен для покупки земельного участка под новую кузницу.

"От нашей семьи, от нашей команды помогаем вам. И наши моряки у нас также находятся на особом месте. Я горжусь, что у нас есть такие моряки, как Андрей", - сказал Порошенко.

Наводнения на Прикарпатье: Порошенко передал помощь семье военного моряка Ейдера

В свою очередь, Дмитрий Ейдер рассказал Петру Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу.

"Служит. Сейчас идет учиться на военного психолога. Хочет продолжить свою карьеру военного и помогать военнопленным. Потому что он сказал - кто не как человек, который был в плену, может помочь таким же как я", - отметил отец моряка.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения. Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и насосы для откачки воды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Порошенко ПетрПрикарпатьенаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь