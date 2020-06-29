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Повені на Прикарпатті: Порошенко передав допомогу родині військового моряка Ейдера

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 11:37
Повені на Прикарпатті: Порошенко передав допомогу родині військового моряка Ейдера
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Своєю чергою, Дмитро Ейдер розповів Порошенку, що син не збирається полишати військову службу

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав у Надвірній на Прикарпатті допомогу для відновлення родинної кузні "Дархан", яку заснував Дмитро Ейдер - батько Андрія Ейдера, українського моряка, захопленого в полон під час російської агресії у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як повідомляє прес-служба, під час руйнівної повені кузня Ейдерів була повністю затоплена, вода пошкодила верстати та електродвигуни ковальських молотів. Фонд Порошенка надав родині Ейдерів сертифікат на 100 тисяч гривень для купівлі земельної ділянки під нову кузню.

"Від нашої родини, від нашої команди допомагаємо вам. І наші моряки у нас також знаходяться на особливому місці. Я пишаюсь, що у нас є такі моряки, як Андрій", - сказав Порошенко.

Повені на Прикарпатті: Порошенко передав допомогу родині військового моряка Ейдера

Своєю чергою, Дмитро Ейдер розповів Петру Порошенку, що син не збирається полишати військову службу.

"Служить. Зараз іде вчитися на військового психолога. Хоче продовжити свою кар’єру військового і допомагати військовополоненим. Тому що він сказав - хто не як людина яка була в полоні, може допомогти таким самим як я", - зазначив батько моряка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі, куди привезла дизель-генератори та помпи для відкачування води.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Порошенко ПетроПрикарпатьеповінь
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