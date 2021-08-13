Наводнения в Крыму: погибли два человека

В Крыму идут сильные ливни, в результате которых образовалось наводнение. "Власти" сообщили о жертвах непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

"Власти" в Крыму сообщили, что в июне-июле погибли два человека, один пропал без вести, еще более 4 тысяч пострадали в результате подтоплений в Крыму.

Как сообщает "Крым. Реалии", жителей полуострова призывают быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, медикаментами и сложить вещи первой необходимости.