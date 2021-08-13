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Наводнения в Крыму: погибли два человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму идут сильные ливни, в результате которых образовалось наводнение. "Власти" сообщили о жертвах непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

"Власти" в Крыму сообщили, что в июне-июле погибли два человека, один пропал без вести, еще более 4 тысяч пострадали в результате подтоплений в Крыму.

Как сообщает "Крым. Реалии", жителей полуострова призывают быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, медикаментами и сложить вещи первой необходимости.

Напомним, в оккупированном Крыму прошли сильные дожди. В результате непогоды затопило город Керчь.

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КрымГидрометцентр