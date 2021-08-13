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Повені в Криму: загинули дві людини

Автор: Анастасія Рокитна

У Криму йдуть сильні зливи, в результаті яких утворилася повінь. "Влада" повідомила про жертви непогоди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

"Влада" в Криму повідомила, що в червні-липні загинули дві людини, одна зникла безвісти, ще більше 4 тисяч постраждали в результаті підтоплень в Криму.

Як повідомляє "Крим.Реалія", жителів півострова закликають бути готовими до евакуації, запастися продуктами, медикаментами і скласти речі першої необхідності.

Нагадаємо, в окупованому Криму пройшли сильні дощі. В результаті негоди затопило місто Керч.

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КримГідрометцентр