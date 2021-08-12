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Наводнение в Турции: количество жертв возросло

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Турции, Четверг 12 августа 2021 16:39
Наводнение в Турции: количество жертв возросло Фото: в Турции из-за наводнений возросло количество погибших (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: РБК-Украина

В Черноморском регионе Турции в результате сильных дождей и наводнения возросло количество погибших. На данный момент известно о девяти жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что военные вертолеты находятся в регионе для эвакуации жителей в безопасные районы и больницы.

Министерство внутренних дел предупредило жителей Кастамону, Бартына и Синопа не покидать безопасные зоны и воздержаться от использования дорог в районе наводнений.

Между тем, в районе Юсуфели провинции Артвин две отдельные группы людей застряли на дороге, когда оползень преградил им путь.

Первая группа состояла из 11 человек, а вторая - из 10. Они обратились за помощью к местной жандармерии, используя свои мобильные телефоны, и были спасены через два часа.

В районе Фатса провинции Орду были спасены пять человек, которые застряли на рыбной ферме из-за наводнения.

До 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а еще 15 человек были размещены в общежитии в Улусском районе.

В общей сложности в 31 деревне провинции Бартын были перебои с электричеством. Эвакуация пострадавших от стихии продолжается также в районе Чиде провинции Кастамону и районе Айванчик провинции Синоп.

Напомним, накануне в Турции начались проливные дожди, из-за чего пострадали 13 человек.

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