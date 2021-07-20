Наводнения в Германии: число жертв возросло до 169 человек

"Это было наводнение, которое превзошло наше воображение, когда вы видите разрушения, которые оно вызвало", - заявила Меркель.

Стоит отметить, что накануне катастрофы, многие из местных жителей так и не получили смс-оповещение из-за сбоя в системе мобильной сети.

Меркель, со своей стороны, добавила, что в эту среду в Берлине продемонстрируют программу помощи пострадавшим регионам. Впрочем, восстановление инфраструктуры займет гораздо дольше времени.

"Если вы посмотрите, сколько одних только мостов здесь разрушено, то это займет больше времени, чем пара месяцев", - добавила канцлер.