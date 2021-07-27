Наводнения в Европе: власти заранее знали об опасности, но не оповестили людей. В результате паводков погибли более 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Первые предупреждения о крупном наводнении поступили за четыре дня до дождя.

Уведомления становились все более срочными и попадали в почтовые ящики правительственных чиновников Германии и Бельгии. Они описывали тревожные сценарии: наводнения, чрезвычайную опасность.

Предупреждения поступили от ученых, работающих над Европейской системой оповещения о наводнениях (EFAS), которые видели спутниковые прогнозы, показывающие, что бассейны рек Рейн и Маас будут поражены сильным дождем в течение двух дней, начиная со вторника, 13 июля.

"Я и мои коллеги смотрели на это и говорили: "О, это выглядит очень плохо", - говорит Ханна Клок, гидролог из Университета Рединга, которая помогла создать EFAS.

О своих выводах EFAS сигнализировал официальным лицам. В период с субботы, 10 июля, по среду, 14 июля, EFAS направил властям более 25 предупреждений о двух речных бассейнах. Как позже сообщили в EFAS, прогнозируемый размер наводнений на Рейне "значительно увеличился" за эти пять дней .

К концу недели более 200 человек погибли на огромной территории восточной Бельгии и западной Германии, когда сильный ливень превратил дороги в реки и хлынул в дома людей.

Произошел сбой в информационной цепочке, которая должна переводить предупреждения от прогнозистов наводнения в инструкции для граждан, находящихся в опасности. Точное место разрыва этой цепи неясно и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от пораженных регионов. Но в целом поломка произошла после того, как предупреждения были переданы региональным и местным властям. Есть предположения, что беспечность, неправильное принятие решений и недооценка риска могли усугубить и без того сложную ситуацию.

"Ответственность за это несет не один человек или администрация", - сказал Пьер Озер, эксперт по наводнениям из университета в Льеже, одном из наиболее пострадавших городов Бельгии.