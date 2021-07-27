Повені в Європі: влада заздалегідь знала про небезпеку, але не сповістила людей. В результаті паводків загинули понад 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Перші попередження про велику повінь надійшли за чотири дні до дощу.

Повідомлення ставали все більш терміновими і потрапляли в поштові скриньки урядовців Німеччини та Бельгії. Вони описували тривожні сценарії: повені, надзвичайну небезпеку.

Попередження надходили від вчених, які працюють над європейською системою оповіщення про повені( EFAS), котрі бачили супутникові прогнози, що показують, що басейни річок Рейн і Маас будуть вражені сильним дощем протягом двох днів, починаючи з вівторка, 13 липня.

"Я і мої колеги дивилися на це і говорили: "О, це виглядає дуже погано", - каже Ханна Клок, гідролог з Університету Редінга, яка допомогла створити EFAS.

Про свої висновки EFAS сигналізував офіційним особам. У період з суботи, 10 липня, по середу, 14 липня, EFAS направив владі більше 25 попереджень про двох річкових басейнах. Як пізніше повідомили в EFAS, прогнозований розмір повеней на Рейні "значно збільшився" за ці п'ять днів .

До кінця тижня понад 200 людей загинули на величезній території Східної Бельгії та Західної Німеччини, коли сильна злива перетворила дороги в річки і хлинула в будинки людей.

Стався збій в інформаційному ланцюжку, який повинен переводити попередження від прогнозистів повені в інструкції для громадян, що знаходяться в небезпеці. Точне місце розриву цього ланцюга неясно і, ймовірно, буде варіюватися в залежності від уражених регіонів. Але в цілому поломка сталася після того, як попередження були передані регіональним і місцевій владі. Є припущення, що безпечність, неправильне прийняття рішень і недооцінка ризику могли погіршити і без того складну ситуацію.

"Відповідальність за це несе ні одна людина або адміністрація", - сказав П'єр Озер, експерт з повеней з Університету в Льєжі, одному з найбільш постраждалих міст Бельгії.