Повені в Європі: влада заздалегідь знала про небезпеку, але не сповістила людей
Повені в Європі: влада заздалегідь знала про небезпеку, але не сповістила людей. В результаті паводків загинули понад 200 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Перші попередження про велику повінь надійшли за чотири дні до дощу.
Повідомлення ставали все більш терміновими і потрапляли в поштові скриньки урядовців Німеччини та Бельгії. Вони описували тривожні сценарії: повені, надзвичайну небезпеку.
Попередження надходили від вчених, які працюють над європейською системою оповіщення про повені( EFAS), котрі бачили супутникові прогнози, що показують, що басейни річок Рейн і Маас будуть вражені сильним дощем протягом двох днів, починаючи з вівторка, 13 липня.
"Я і мої колеги дивилися на це і говорили: "О, це виглядає дуже погано", - каже Ханна Клок, гідролог з Університету Редінга, яка допомогла створити EFAS.
Про свої висновки EFAS сигналізував офіційним особам. У період з суботи, 10 липня, по середу, 14 липня, EFAS направив владі більше 25 попереджень про двох річкових басейнах. Як пізніше повідомили в EFAS, прогнозований розмір повеней на Рейні "значно збільшився" за ці п'ять днів.
До кінця тижня понад 200 людей загинули на величезній території Східної Бельгії та Західної Німеччини, коли сильна злива перетворила дороги в річки і хлинула в будинки людей.
Стався збій в інформаційному ланцюжку, який повинен переводити попередження від прогнозистів повені в інструкції для громадян, що знаходяться в небезпеці. Точне місце розриву цього ланцюга неясно і, ймовірно, буде варіюватися в залежності від уражених регіонів. Але в цілому поломка сталася після того, як попередження були передані регіональним і місцевій владі. Є припущення, що безпечність, неправильне прийняття рішень і недооцінка ризику могли погіршити і без того складну ситуацію.
"Відповідальність за це несе ні одна людина або адміністрація", - сказав П'єр Озер, експерт з повеней з Університету в Льєжі, одному з найбільш постраждалих міст Бельгії.
Розслідування може зайняти кілька місяців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через повінь 30 тисяч німців досі залишаються без питної води та електрики.
Також, РБК-Україна писало про те, що повінь у Німеччині стала найбільшим стихійним лихом за 50 років.