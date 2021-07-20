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Наводнения в Европе: количество жертв возросло до 200 человек

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Европа, Вторник 20 июля 2021 05:00
Наводнения в Европе: количество жертв возросло до 200 человек Фото: из-за наводнений в Европе погибло 200 человек (twitter.com/blkahn)
Автор: Наталья Скороход

В результате наводнений в Европе погибло 200 человек, более 700 получили травмы разной степени тяжести. Также известно, что спасатели до сих пор разыскивают десятки человек - все они считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Беспрерывные дожди в западной Европе привели к тому, что Германия столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием за последние десятилетия. Официальные лица страны подтвердили гибель по меньшей мере 117 человек в Рейнланд-Пфальц, в результате чего общее число подтвержденных погибших составило 196 человек и еще 749 получили ранения по состоянию на утро понедельника.

Еще 46 человек погибли в соседнем штате Северный Рейн-Вестфалия, два человека погибли в южном штате Бавария, а 31 человек погиб в Бельгии.

Спасатели до чих пор разыскивают выживших. По данным издания, в настоящее время разыскивается 170 человек, которые были объявлены пропавшими без вести в земле Рейнланд-Пфальц.

В соседнем Северном Рейне-Вестфалии полиция Кельна заявила, что все еще разыскивает по меньшей мере 150 человек.


Напомним, что количество погибших в Европе из-за наводнений растет с каждым днем. 18 июля сообщалось о 183 жертвах.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Европе на одном из предприятий произошел разлив нефти. Там запретили рыбалку, купание и катание на лодках.

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