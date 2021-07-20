Наводнения в Европе: количество жертв возросло до 200 человек

В результате наводнений в Европе погибло 200 человек, более 700 получили травмы разной степени тяжести. Также известно, что спасатели до сих пор разыскивают десятки человек - все они считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Беспрерывные дожди в западной Европе привели к тому, что Германия столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием за последние десятилетия. Официальные лица страны подтвердили гибель по меньшей мере 117 человек в Рейнланд-Пфальц, в результате чего общее число подтвержденных погибших составило 196 человек и еще 749 получили ранения по состоянию на утро понедельника.

Еще 46 человек погибли в соседнем штате Северный Рейн-Вестфалия, два человека погибли в южном штате Бавария, а 31 человек погиб в Бельгии.

Спасатели до чих пор разыскивают выживших. По данным издания, в настоящее время разыскивается 170 человек, которые были объявлены пропавшими без вести в земле Рейнланд-Пфальц.

В соседнем Северном Рейне-Вестфалии полиция Кельна заявила, что все еще разыскивает по меньшей мере 150 человек.



