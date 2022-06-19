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Наводнение в Турции: перекрыта трасса на столицу, образовались многокилометровые пробки

Наводнение в Турции стало причиной многокилометровых пробок (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Трасса национального значения Афьонкарахисар-Анкара, пролегающая с запада страны в центральную часть, перекрыта для движения автомобильного транспорта из-за наводнения, причиной которого стали обильные осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Из-за остановки движения по подтопленным участкам автодороги пробки из транспортных средств растянулись на 15 километров. Дорожные бригады укрепляют обочины и пытаются отвести потоки воды от дорожного полотка.

Ранее в Турции заявили, что можно сформировать безопасные маршруты без разминирования украинских портов. Чтобы вывезти зерно, нужен безопасный морской коридор.

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ТурцияАнкара