Наводнение в Турции: количество жертв возросло

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что военные вертолеты находятся в регионе для эвакуации жителей в безопасные районы и больницы.

Министерство внутренних дел предупредило жителей Кастамону, Бартына и Синопа не покидать безопасные зоны и воздержаться от использования дорог в районе наводнений.

Между тем, в районе Юсуфели провинции Артвин две отдельные группы людей застряли на дороге, когда оползень преградил им путь.

Первая группа состояла из 11 человек, а вторая - из 10. Они обратились за помощью к местной жандармерии, используя свои мобильные телефоны, и были спасены через два часа.

В районе Фатса провинции Орду были спасены пять человек, которые застряли на рыбной ферме из-за наводнения.

До 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а еще 15 человек были размещены в общежитии в Улусском районе.

В общей сложности в 31 деревне провинции Бартын были перебои с электричеством. Эвакуация пострадавших от стихии продолжается также в районе Чиде провинции Кастамону и районе Айванчик провинции Синоп.