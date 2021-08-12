Наводнение в Турции: количество жертв возросло

В Черноморском регионе Турции в результате сильных дождей и наводнения возросло количество погибших. На данный момент известно о девяти жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что военные вертолеты находятся в регионе для эвакуации жителей в безопасные районы и больницы.
Министерство внутренних дел предупредило жителей Кастамону, Бартына и Синопа не покидать безопасные зоны и воздержаться от использования дорог в районе наводнений.
Между тем, в районе Юсуфели провинции Артвин две отдельные группы людей застряли на дороге, когда оползень преградил им путь.
Первая группа состояла из 11 человек, а вторая - из 10. Они обратились за помощью к местной жандармерии, используя свои мобильные телефоны, и были спасены через два часа.
В районе Фатса провинции Орду были спасены пять человек, которые застряли на рыбной ферме из-за наводнения.
До 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а еще 15 человек были размещены в общежитии в Улусском районе.
В общей сложности в 31 деревне провинции Бартын были перебои с электричеством. Эвакуация пострадавших от стихии продолжается также в районе Чиде провинции Кастамону и районе Айванчик провинции Синоп.
Напомним, накануне в Турции начались проливные дожди, из-за чего пострадали 13 человек.