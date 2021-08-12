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Повінь у Туреччині: кількість жертв зросла

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Туреччина, Четвер 12 серпня 2021 16:39
Повінь у Туреччині: кількість жертв зросла Фото: у Туреччині через повені зросла кількість загиблих (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: РБК-Україна

У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті сильних дощів і повені зросла кількість загиблих. На даний момент відомо про дев'ять жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що військові вертольоти знаходяться в регіоні для евакуації жителів в безпечні райони і лікарні.

Міністерство внутрішніх справ попередило жителів Кастамону, Бартина і Синопа не залишати безпечні зони і утриматися від використання доріг в районі повеней.

Тим часом в районі Юсуфелі провінції Артвін дві окремі групи людей застрягли на дорозі, коли зсув перегородив їм шлях.

Перша група складалася з 11 осіб, а друга - з 10. Вони звернулися за допомогою до місцевої жандармерії, використовуючи свої мобільні телефони, і були врятовані через дві години.

У районі Фатса провінції Орду були врятовані п'ять осіб, які застрягли на рибній фермі через повінь.

До 300 осіб були евакуйовані в безпечні райони, а ще 15 осіб були розміщені в гуртожитку в Улуському районі.

В цілому в 31 селі провінції Бартин були перебої з електрикою. Евакуація постраждалих від стихії триває також в районі Чиде провінції Кастамону і районі Айванчик провінції Синоп.

Нагадаємо, напередодні у Туреччині почалися проливні дощі, через що постраждали 13 осіб.

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