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Повінь у Туреччині: кількість жертв перевищила 30

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Туреччина, П'ятниця 13 серпня 2021 20:32
Повінь у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 Фото: у Туреччині через повені зросла кількість загиблих (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Валерія Поліщук

У Чорноморському регіоні Туреччини зросла кількість загиблих в результаті повені. Число жертв догтигло 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Потоп пошкодив енергетичну інфраструктуру, в результаті чого близько 330 сіл залишилися без електрики.

П'ять мостів обрушилися, багато інших були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Також частково були змиті дороги.

Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.

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