Повінь у Туреччині: кількість жертв перевищила 30
Фото: у Туреччині через повені зросла кількість загиблих (twitter.com/TRTWorldNow)
У Чорноморському регіоні Туреччини зросла кількість загиблих в результаті повені. Число жертв догтигло 31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Потоп пошкодив енергетичну інфраструктуру, в результаті чого близько 330 сіл залишилися без електрики.
П'ять мостів обрушилися, багато інших були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Також частково були змиті дороги.
Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.