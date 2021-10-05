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Наводнение в Мексике затопило более трех тысяч домов

Автор: Артур Родивилов

Свыше 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой. Это произошло из-за разлива рек, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.

Как заявил изданию губернатор региона Маурисио Кури, уже во вторник в регионе начнется оценка последствий ущерба.

"Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько - арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого", - сказал политик.

Ранее военнослужащие и спасатели эвакуировали из затопленных районов свыше 3 тыс. человек.

В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в штате Идальго.

Напомним, что ураган Ида привел к жертвам в США. Сообщалось о 82 погибших.

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Мексика