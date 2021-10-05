Повінь у Мексиці затопила понад три тисячі будинків

Понад 3,5 тис.житлових будинків у штаті Керетаро в центральній частині Мексики опинилися під водою. Це сталося через розлив річок, викликаний сильними дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milenio .

Як заявив виданню губернатор регіону Маурісіо Курі, вже у вівторок в регіоні почнеться оцінка наслідків збитку.

"Завтра 120 осіб приступлять до складання списків, вони побачать, скільки людей проживають там постійно, скільки - орендують житло, ми подивимося, які у нас будуть можливості, щоб підібрати рішення для кожного", - сказав політик.

Раніше військовослужбовці та рятувальники евакуювали із затоплених районів понад 3 тис.осіб.

На початку вересня повені, причиною яких стали зливи, пошкодили десятки тисяч будинків в штаті Ідальго.