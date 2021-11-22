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Повінь в Індії забрала життя 30 людей, тисячі залишилися без житла

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Індія, Понеділок 22 листопада 2021 13:40
Повінь в Індії забрала життя 30 людей, тисячі залишилися без житла Фото: Повінь у Індії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В результаті масштабної повені на півдні Індії щонайменше 30 людей загинули і ще тисячі залишилися без житла. Стихійне лихо, викликане тривалими зливами, сталося в штаті Андгра Прадеш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Постійні проливні дощі протягом тижня призвели до повені. Кілька сіл були відрізані від автомагістралей. Це призвело до того, що владі вкрай складно відправляти предмети першої необхідності та проводити рятувальні операції", - пише видання.

Варто відзначити, що в деяких селах, де паралізовано транспортне сполучення, продукти харчування і питну воду доставляють літаками. Для цього була задіяна авіація індійської армії та флоту. Військові також беруть участь у пошуково-рятувальних операціях у селах, які постраждали від повені.

Раніше ми писали, що на заході Канади оголосили НС через викликані зливами повені.

Вода, яка прибувала затопила дороги та населені пункти, багато з яких виявилися відрізаними від інших міст, не маючи електрики. Викликані зливами зсуви руйнували будинки та об'єкти інфраструктури, заблокували залізничні магістралі. При цьому температура повітря в деяких районах опустилася нижче нуля.

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