Повінь в Індії забрала життя 30 людей, тисячі залишилися без житла

В результаті масштабної повені на півдні Індії щонайменше 30 людей загинули і ще тисячі залишилися без житла. Стихійне лихо, викликане тривалими зливами, сталося в штаті Андгра Прадеш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Постійні проливні дощі протягом тижня призвели до повені. Кілька сіл були відрізані від автомагістралей. Це призвело до того, що владі вкрай складно відправляти предмети першої необхідності та проводити рятувальні операції", - пише видання.

Варто відзначити, що в деяких селах, де паралізовано транспортне сполучення, продукти харчування і питну воду доставляють літаками. Для цього була задіяна авіація індійської армії та флоту. Військові також беруть участь у пошуково-рятувальних операціях у селах, які постраждали від повені.