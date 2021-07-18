Наводнение в Германии стало крупнейшим стихийным бедствием за 50 лет

В Германии в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием за более чем полвека, погибли 143 человека. По данным полиции, в их числе около 98 человек в районе Арвайлер к югу от Кельна.

Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести или недоступными, поскольку некоторые районы оказались отрезанными из-за высокого уровня воды, в то время как связь в некоторых местах все еще отсутствовала.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Эрфтштадт в земле Северный Рейн-Вестфалия, где в результате катастрофы погибло не менее 45 человек.

По заявлению властей, около 700 жителей были эвакуированы поздно вечером в пятницу после прорыва дамбы в городе Вассенберг недалеко от Кельна.

Власти заявили, что плотина Штайнбахталь на западе Германии по-прежнему подвергалась риску прорыва после того, как около 4500 человек были эвакуированы из домов ниже по течению.

Штайнмайер сказал, что пройдут недели, прежде чем можно будет оценить полный ущерб, который, как ожидается, потребует несколько миллиардов евро из средств на восстановление.

Армин Лашет, государственный премьер земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат от правящей партии ХДС на всеобщих выборах в сентябре, сказал, что в ближайшие дни поговорит с министром финансов Олафом Шольцем о финансовой поддержке.

Ожидается, что в воскресенье канцлер Ангела Меркель отправится в Рейнланд Пфальц, штат, где находится разрушенная деревня Шульд.

По данным национального кризисного центра, который координирует операцию по оказанию помощи, в Бельгии число погибших увеличилось до 27.

При этом 103 человека "пропали без вести или недоступны". В центре сообщили, что некоторые из них, вероятно, были недоступны, потому что не могли подзарядить мобильные телефоны или лежали в больнице без документов, удостоверяющих личность.