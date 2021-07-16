Наводнение в Германии: число жертв резко возросло

Германию накрыло мощное наводнение, оно продолжается еще со вторника. В результате непогоды погибли минимум 93 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.
Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщили, что в результате непогоды погибли 43 человека.
В городе Эрфтштадт-Блессем многие дома разрушены полностью или частично, продолжается поисковая операция. Причиной обрушения стала массивная и быстро прогрессирующая эрозия земли.
Специальная эвакуационная кампания продолжается в городе Трир. В ночь на пятницу пожарная охрана вывезла из затопленного района более 60 домашних животных, которых владельцы не смогли забрать.
Ранее сообщалось о 80 жертвах наводнения в Германии.