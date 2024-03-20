Наводив ракети по Харкову "в обхід" ППО на початку повномасштабної війни: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці затримали зрадника, який у перші дні повномасштабної війни коригував авіаудари по Харкову "в обхід" ППО. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що затриманому агенту воєнної розвідки Росії, тривалий час вдавалось переховуватись від правосуддя.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ зрадник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.

Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

"Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО", - пояснюють в СБУ.

"Заліг на дно" перед звільненням регіону

Напередодні звільнення регіону чоловік призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру. Втім попри це правоохоронцям вдалось вислідити та затримати його у помешканні, де він переховувався.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований воєнною розвідкою РФ ще до початку повномасштабної агресії проти України. Його близька родичка - одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс", яка використовує позивний "Багіра".

Саме вона була "зв’язковою" фігуранта.

Отриману від свого родича інформацію "Багіра" передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.

Оголошення підозри

Наразі ворожому агенту оголошено про підозру за державну зраду.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: затримання агента РФ в Харківській області (t.me/SBUkr)