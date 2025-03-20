Наводив ракети по Чернігову. Суд виніс вирок російському агенту
Суд виніс вирок агенту Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який наводив ворожі Х-59 по Чернігову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
Зловмисник коригував удари по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями ворога були пункти базування Сил оборони на території Чернігова, а також його околицях.
Для того, щоб отримати координати ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав через Telegram "легкі гроші". Для виконання завдання агент обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на Google-картах.
Зібрані дані зрадник передавав російському куратору через Telegram-бота.
Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника й провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуку було виявлено мобільний телефон й планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату та набої до стрілецької зброї.
Рішення суду
Зловмисника визнали винним за статтями:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).
Йому призначили 15 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я, який планував викрасти дронові технології України.
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