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Наводив ракети по Чернігову. Суд виніс вирок російському агенту

Четвер 20 березня 2025 13:55
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Наводив ракети по Чернігову. Суд виніс вирок російському агенту Фото: суд виніс вирок російському агенту, який наводив ворожі ракети по Чернігову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок агенту Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який наводив ворожі Х-59 по Чернігову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Зловмисник коригував удари по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями ворога були пункти базування Сил оборони на території Чернігова, а також його околицях.

Для того, щоб отримати координати ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав через Telegram "легкі гроші". Для виконання завдання агент обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на Google-картах.

Зібрані дані зрадник передавав російському куратору через Telegram-бота.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника й провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуку було виявлено мобільний телефон й планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату та набої до стрілецької зброї.

Рішення суду

Зловмисника визнали винним за статтями:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Йому призначили 15 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я, який планував викрасти дронові технології України.

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