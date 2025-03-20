Наводил ракеты по Чернигову. Суд вынес приговор российскому агенту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Злоумышленник корректировал удары по северному региону Украины, в том числе с применением ракет типа Х-59. Основными целями врага были пункты базирования Сил обороны на территории Чернигова, а также его окрестностях.

Для того, чтобы получить координаты ФСБ дистанционно завербовала работника местного завода, который искал через Telegram "легкие деньги". Для выполнения задания агент обходил местность и скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на Google-картах.

Собранные данные предатель передавал российскому куратору через Telegram-бота.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обыска были обнаружены мобильный телефон и планшет с доказательствами преступлений, а также боевая граната и патроны к стрелковому оружию.

Решение суда

Злоумышленника признали виновным по статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Ему назначили 15 лет тюрьмы.