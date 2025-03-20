Наводил ракеты по Чернигову. Суд вынес приговор российскому агенту
Суд вынес приговор агенту Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который наводил вражеские Х-59 по Чернигову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Злоумышленник корректировал удары по северному региону Украины, в том числе с применением ракет типа Х-59. Основными целями врага были пункты базирования Сил обороны на территории Чернигова, а также его окрестностях.
Для того, чтобы получить координаты ФСБ дистанционно завербовала работника местного завода, который искал через Telegram "легкие деньги". Для выполнения задания агент обходил местность и скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на Google-картах.
Собранные данные предатель передавал российскому куратору через Telegram-бота.
Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обыска были обнаружены мобильный телефон и планшет с доказательствами преступлений, а также боевая граната и патроны к стрелковому оружию.
Решение суда
Злоумышленника признали виновным по статьям:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).
Ему назначили 15 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который планировал похитить дроновые технологии Украины.
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