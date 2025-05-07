Наводил КАБы на свое подразделение и мечтал сбежать в РФ: суд вынес приговор предателю
Мобилизованный украинец оказался агентом ГРУ и пытался навести КАБы по собственному подразделению. СБУ вовремя разоблачила предателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки, который действовал в Харьковской области.
Осужденным является местный мобилизованный, которого оккупанты дистанционно завербовали в августе 2024 года. По заказу российского ГРУ предатель должен был скорректировать воздушный удар по подразделению, в котором проходил службу.
В обмен на координаты для огневого поражения военная разведка РФ обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора.
Для этого перед вражеским обстрелом он планировал прибыть в определенное место на передовой, где оккупанты должны были подготовить ему "коридор" для перехода линии фронта.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали "крота" осенью 2024 года, когда он готовился навести российские управляемые авиабомбы на цель, а затем сбежать в РФ.
"В случае перехода через линию боестолкновения предатель планировал вступить в оккупационные группировки страны-агрессора, чтобы воевать против Украины", - сообщили в СБУ.
Также в ходе расследования было установлено, что агент дополнительно шпионил за боевыми позициями украинской ПВО, которую враг надеялся "обойти" во время авиаудара.
Заметим, что ранее сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности, который шпионил за Силами обороны переодевшись в военную форму.
Кроме того, РБК-Украина писало, как СБУ недавно задержала предателя в одной из бригад ВСУ, который работал на разведку врага.
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