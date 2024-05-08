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Наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область: агент РФ отримав 15 років тюрми

Середа 08 травня 2024 18:34
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Наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область: агент РФ отримав 15 років тюрми Фото: агент РФ отримав 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агент російської розвідки наводив ворожі фосфорні снаряди на Миколаївську область. Зрадник отримав 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами СБУ, зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе типу Shahed.

Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні. Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область: агент РФ отримав 15 років тюрми

Фото: агент РФ наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область, він отримав 15 років тюрми (t.me/SBUkr)

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що правоохоронці затримали інформатора російського "воєнкора", який наводив ракети на Кривий Ріг. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Нещодавно СБУ затримали інформатора "вагнерівців". Чоловік шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області.

Також у СБУ розповіли, як агенти, які працюють на ФСБ Росії, поводяться на допитах.

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