Наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область: агент РФ отримав 15 років тюрми

Агент російської розвідки наводив ворожі фосфорні снаряди на Миколаївську область. Зрадник отримав 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами СБУ, зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе типу Shahed.

Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні. Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фото: агент РФ наводив фосфорні снаряди на Миколаївську область, він отримав 15 років тюрми (t.me/SBUkr)