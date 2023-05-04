"Наводив" артобстріли на позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожого інформатора засудили до 7 років в'язниці

Суд засудив ворожого інформатора, який "зливав" росіянам позиції Сил оборони на сході, до 7 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що росіян насамперед цікавили дані про бойові позиції українських захисників у Бахмуті. До того ж, інформатор "зливав" окупантам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території області.
СБУ затримала ворожого інформатора у червні 2022 року під час виконання ним розвідувального завдання. У нього вилучили автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.
За матеріалами СБУ, суд призначив йому 7 років тюрми.
За даними слідства, зловмисником є 36-річний мешканець Бахмута, якого Росія дистанційно залучила до негласної співпраці. Для комунікації з окупантами він використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами і фотографіями об’єктів.
Розвіддані потрібні була росіянам для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських бійців.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали російського інформатора, який шпигував за переміщенням української авіації та позиціями систем ППО.
Окрім того, правоохоронці затримали ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ.
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