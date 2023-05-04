"Наводив" артобстріли на позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожого інформатора засудили до 7 років в'язниці

Зазначається, що росіян насамперед цікавили дані про бойові позиції українських захисників у Бахмуті. До того ж, інформатор "зливав" окупантам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території області.

СБУ затримала ворожого інформатора у червні 2022 року під час виконання ним розвідувального завдання. У нього вилучили автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 7 років тюрми.

За даними слідства, зловмисником є 36-річний мешканець Бахмута, якого Росія дистанційно залучила до негласної співпраці. Для комунікації з окупантами він використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами і фотографіями об’єктів.

Розвіддані потрібні була росіянам для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських бійців.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу: