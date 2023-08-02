Наводили удары РФ по Харькову. СБУ "на горячем" задержала двух корректировщиков

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками в свой куратор из РФ.

Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки 1 августа этого года.

Информаторы и агенты РФ в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам в Николаеве.

СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Также контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской области задержала преподавателя местного высшего профессионального училища, корректировавшего ракетные удары россиян по региону.

А в Николаеве СБУ задержала информаторку блогера ФСБ Сергея Лебедева, которая "сливала" фото и видео с мест вражеских "прилетов". В свою очередь, Лебедев корректировал воздушные удары по Украине.