Наводили удари по Дніпру. СБУ затримала двох агентів ФСБ

У Дніпропетровській області затримано двох агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), які коригували повітряні атаки ворога по території регіону, у тому ж числі й Дніпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Обидва фігуранти були завербовані через Telegram. Попри те, що діяли порізно - мали спільного куратора. Особистість останнього вже встановлена.
Один із затриманих - 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства. Він на замовлення ФСБ шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.
Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили удари по Дніпру (ssu.gov.ua)
Другий зрадник - 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. Під час виконання "завдань", він об'їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони (ППО). Зокрема випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.
Обидвом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала 16-річного студента, який коригував ворожі удари у двох областях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.