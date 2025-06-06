Наводили удари по Дніпру. СБУ затримала двох агентів ФСБ

Деталі справи

Обидва фігуранти були завербовані через Telegram. Попри те, що діяли порізно - мали спільного куратора. Особистість останнього вже встановлена.

Один із затриманих - 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства. Він на замовлення ФСБ шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили удари по Дніпру (ssu.gov.ua)

Другий зрадник - 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. Під час виконання "завдань", він об'їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони (ППО). Зокрема випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

Що загрожує

Обидвом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.