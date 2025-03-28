Наводили авіаудари по позиціях оборонців: СБУ викрила двох агентів РФ в Донецькій області

Зловмисники діяли під виглядом звичайних комерційних активностей, зокрема, одна з фігуранток використовувала торгівлю продуктами для шпигунської діяльності.

Краматорськ

Один із затриманих - 41-річна підприємиця з Краматорська, яка під час поїздок по території громади шпигувала для ФСБ, спостерігаючи за блокпостами та опорними пунктами українських військових.

Фото: Служба безпеки України

Жінка також фіксувала геолокації об’єктів на Google-картах, щоб передати їх російським спецслужбам.

Слов’янськ

Друга особа, 42-річний мешканець Слов’янська, працював на російську воєнну розвідку. Він здійснював спостереження за штаба та командними пунктами Сил оборони, а зібрані координати передавав через анонімні чати в соціальних мережах.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності. Згідно з даними слідства, обидва фігуранти намагалися дискредитувати українських захисників через публікації в Телеграм-каналах.

СБУ повідомила затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.