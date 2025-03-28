Наводили авиаудары по позициям защитников: СБУ разоблачила двух агентов РФ в Донецкой области

Злоумышленники действовали под видом обычных коммерческих активностей, в частности, одна из фигуранток использовала торговлю продуктами для шпионской деятельности.

Краматорск

Один из задержанных - 41-летняя предпринимательница из Краматорска, которая во время поездок по территории громады шпионила для ФСБ, наблюдая за блокпостами и опорными пунктами украинских военных.

Фото: Служба безопасности Украины

Женщина также фиксировала геолокации объектов на Google-картах, чтобы передать их российским спецслужбам.

Славянск

Второй человек, 42-летний житель Славянска, работал на российскую военную разведку. Он осуществлял наблюдение за штаба и командными пунктами Сил обороны, а собранные координаты передавал через анонимные чаты в социальных сетях.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности. Согласно данным следствия, оба фигуранта пытались дискредитировать украинских защитников через публикации в Телеграмм-каналах.

СБУ сообщила задержанным о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.