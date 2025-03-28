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Наводили авіаудари по позиціях оборонців: СБУ викрила двох агентів РФ в Донецькій області

П'ятниця 28 березня 2025 10:58
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Наводили авіаудари по позиціях оборонців: СБУ викрила двох агентів РФ в Донецькій області Фото: СБУ викрила агентів РФ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які коригували авіаудари по позиціях оборонців на Донеччині. Зловмисники діяли під виглядом комерційних поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Зловмисники діяли під виглядом звичайних комерційних активностей, зокрема, одна з фігуранток використовувала торгівлю продуктами для шпигунської діяльності.

Краматорськ

Один із затриманих - 41-річна підприємиця з Краматорська, яка під час поїздок по території громади шпигувала для ФСБ, спостерігаючи за блокпостами та опорними пунктами українських військових.

Наводили авіаудари по позиціях оборонців: СБУ викрила двох агентів РФ в Донецькій області

Фото: Служба безпеки України

Жінка також фіксувала геолокації об’єктів на Google-картах, щоб передати їх російським спецслужбам.

Слов’янськ

Друга особа, 42-річний мешканець Слов’янська, працював на російську воєнну розвідку. Він здійснював спостереження за штаба та командними пунктами Сил оборони, а зібрані координати передавав через анонімні чати в соціальних мережах.

Наводили авіаудари по позиціях оборонців: СБУ викрила двох агентів РФ в Донецькій області

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності. Згідно з даними слідства, обидва фігуранти намагалися дискредитувати українських захисників через публікації в Телеграм-каналах.

СБУ повідомила затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку за спробу вчинення теракту в Тернополі. Окупанти завербували підлітка, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Росіяни шантажували дівчину "відвертими" фото.

Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.

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